Россия разработала стратегию в ответ на американские санкции

США полностью запретили экспорт и импорт оружия с Россией – в Москве нашли выход из ситуации

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В министерстве промышленности и торговли России (Минпромторге) считают, что новые американские санкции бесполезны для Вашингтона и положительно повлияют на работу российских предприятий, передает РИА Новости.

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Ранее США полностью запретили экспорт и импорт оружия с Россией. Есть несколько исключений по авиации и космосу, но и они будут действовать только до 1 сентября.

"Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек <...>. Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", – отметили в Минпромторге.

Так, министерство проводит мероприятия по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности. Для этого используются такие инструменты, как субсидии, налоговые льготы, стимулирование спроса на конечную продукцию.

"Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня – это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран", – добавили в пресс-службе.

Разработанные Минпромторгом совместно с предприятиями авиационной промышленности программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих в конструкции новейших российских самолетов позволят полностью снять риски введения новых санкций.

"Самолеты станут российскими более чем на 98%. Новейший МС-21 уже совершил первый полет с российским двигателем ПД-14, а композитное крыло для этого лайнера уже прошло испытания", – указали в министерстве.

Там также отметили, что с 2014 года, когда началось санкционное давление Запада на Россию, Минпромторг постоянно оценивает различные отрасли с точки зрения импортозамещения.

Дообработанные проекты должны утвердить до конца первого полугодия 2021 года.

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