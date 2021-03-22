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Красная площадь в сумерках, архивное фото

Россия разработала стратегию в ответ на американские санкции

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210322/251237123/Rossiya-razrabotala-strategiyu-v-otvet-na-amerikanskie-sanktsii.html

США полностью запретили экспорт и импорт оружия с Россией – в Москве нашли выход из ситуации

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В министерстве промышленности и торговли России (Минпромторге) считают, что новые американские санкции бесполезны для Вашингтона и положительно повлияют на работу российских предприятий, передает РИА Новости.

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Ранее США полностью запретили экспорт и импорт оружия с Россией. Есть несколько исключений по авиации и космосу, но и они будут действовать только до 1 сентября.

"Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек <...>. Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", – отметили в Минпромторге.

Так, министерство проводит мероприятия по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности. Для этого используются такие инструменты, как субсидии, налоговые льготы, стимулирование спроса на конечную продукцию.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захаров
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня – это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран", – добавили в пресс-службе.

Разработанные Минпромторгом совместно с предприятиями авиационной промышленности программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих в конструкции новейших российских самолетов позволят полностью снять риски введения новых санкций.

"Самолеты станут российскими более чем на 98%. Новейший МС-21 уже совершил первый полет с российским двигателем ПД-14, а композитное крыло для этого лайнера уже прошло испытания", – указали в министерстве.

Там также отметили, что с 2014 года, когда началось санкционное давление Запада на Россию, Минпромторг постоянно оценивает различные отрасли с точки зрения импортозамещения.

Дообработанные проекты должны утвердить до конца первого полугодия 2021 года.

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Теги:
Антироссийские санкции, Санкции, США, Россия

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