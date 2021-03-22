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Президент РФ В. Путин принял участие в работе XII саммита БРИКС

Владимир Путин вакцинируется от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210322/251239366/Vladimir-Putin-vaktsiniruetsya-ot-koronavirusa.html

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин вакцинируется одной из российских вакцин

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил о своем намерении во вторник привиться от коронавируса, передает РИА Новости.

Российский лидер уточнил, что сделает прививку от COVID-19 во вторник.

"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого... Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал он на совещании по вопросам вакцинации.

О каком препарате идет речь, не уточняется, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это может быть одна из трех отечественных разработок.

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Владимир Путин, Путин

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