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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Лавров: Евросоюз уничтожил отношения с Россией

© AFP / Russian Foreign Ministry / handout
Россия
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Москва готова наращивать отношения с ЕС, если Брюссель устранит "эту аномалию в контактах с Россией"

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом, их уничтожил Брюссель, передает РИА Новости.

Российский дипломат сделал это заявление после переговоров с китайским коллегой Ван И.

"Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами", – отметил министр.

Он подчеркнул – "если и когда Евросоюз со своей стороны сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах с Россией", Москва будет готова "наращивать отношения" на основе равноправия.

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© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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"Но пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", – заключил Лавров.

В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы не достигает цели.

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Теги:
Брюссель, Евросоюз, Россия

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