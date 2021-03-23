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Участники несанкционированной акции протеста

Граждане России смогут оперативно сообщать об угрозе ареста за границей

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Россия
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Новости из России (1621)
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В стране сейчас разрабатывают систему, которая позволит соотечественникам через цифровые платформы быстро сигнализировать о такого рода угрозе

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Цифровая cистема, позволяющая оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом - именно такую онлайн-платформу разрабатывает в данное время Россия для своих граждан. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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В ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" сенатору задали вопрос, как противодействовать незаконным арестам россиян за рубежом, отметив, что такой практикой пользуются США.

"Мы сейчас разрабатываем систему, которая позволит нашим соотечественникам через цифровые платформы быстро сигнализировать о такого рода угрозе", - сказал парламентарий.

При этом законодатель напомнил, что Россия резко увеличила фонд, из которого финансируется правовая поддержка соотечественников.

По мнению Климова, для решения этой проблемы необходимо "сотрудничать с институтами гражданского общества, в хорошем смысле, в том числе в США". Кроме того, нужно научиться при работе с другими государствами в данном вопросе максимально учитывать особенности этих стран, полагает он. "Нужно совершенствовать работу наших консульских служб", - добавил парламентарий.

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Темы:
Новости из России (1621)

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