Российская вакцина "КовиВак" поступит в гражданский оборот с 28 марта

В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "КовиВак" поступит в гражданский оборот с 28 марта, сообщает телеканал RT со ссылкой на первого вице-премьера России Татьяну Голикову.

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Голикова также подтвердила ранее озвученную информацию по "ЭпиВакКороне": ее поставки стартуют в конце этого месяца.

В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V" (привиться пока можно только ей), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они уже зарегистрированы.

"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

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