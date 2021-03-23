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Эпидемия коронавируса - вакцинация медиков в Зугдиди

Российская вакцина "КовиВак" поступит в гражданский оборот с 28 марта

© Sputnik / STRINGER
Россия
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В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "КовиВак" поступит в гражданский оборот с 28 марта, сообщает телеканал RT со ссылкой на первого вице-премьера России Татьяну Голикову.

ЭпиВакКорона, "Спутник V" или Гам-Ковид-Вак: в чем разница вакцин>>

Голикова также подтвердила ранее озвученную информацию по "ЭпиВакКороне": ее поставки стартуют в конце этого месяца.

В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V" (привиться пока можно только ей), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они уже зарегистрированы.

Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19
© photo: Sputnik / George Zimarev
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона" разрешили людям старше 60 лет

"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

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Темы:
Новости из России (1621)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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