Владимир Путин привился от коронавируса

Ранее в Кремле сообщали, что не будут распространять фото- и видеокадры самой процедуры, так как президент не сторонник таких методов

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что глава государства чувствует себя хорошо, поэтому у него будет полноценный рабочий день.

О своих планах вакцинироваться президент объявил двумя днями ранее. В его администрации не уточнили, какой именно препарат выбрал Путин, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.

Ранее Песков сообщал, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры, так как Путин не сторонник этого, к тому же он и так многое делает для продвижения российских вакцин.

В России зарегистрированы три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

"ЭпиВакКорона" – вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.