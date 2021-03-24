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Президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин привился от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210324/251252675/Vladimir-Putin-privilsya-ot-koronavirusa.html

Ранее в Кремле сообщали, что не будут распространять фото- и видеокадры самой процедуры, так как президент не сторонник таких методов

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Медработник вводит вакцину против коронавируса
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Российская вакцина "КовиВак" поступит в гражданский оборот с 28 марта

Представитель Кремля отметил, что глава государства чувствует себя хорошо, поэтому у него будет полноценный рабочий день.

О своих планах вакцинироваться президент объявил двумя днями ранее. В его администрации не уточнили, какой именно препарат выбрал Путин, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.

Ранее Песков сообщал, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры, так как Путин не сторонник этого, к тому же он и так многое делает для продвижения российских вакцин.

В России зарегистрированы три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
Военные атташе 34 государств мира привились российским "Спутником V"

"ЭпиВакКорона" – вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцинация, Владимир Путин

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