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Вакцинация Спутником V

Российская вакцина "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире - исследование

© photo: Sputnik / Chedly Ben Ibrahim
Россия
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Британская компания YouGov провела исследование в девяти странах мира, в нем приняли участие более 9 тысяч респондентов

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Российская вакцина против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" названа самой узнаваемой в мире - о ней знают 74% участников исследования, а свыше половины доверяют ей больше остальных вакцин, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на проведенное при его поддержке исследование британской YouGov.

Английская компания YouGov в период с 18 февраля по 3 марта провела исследование в девяти странах мира: в нем приняли участие более девяти тысяч респондентов, которые рассказали о предпочтениях при выборе вакцины против коронавируса и страны, которая производит препарат, сообщает РИА Новости.

В опросе приняли участие жители Аргентины, Алжира, Бразилии, Индии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, ОАЭ и Сербии. В этих странах проживает более 2 миллиардов человек, или свыше 25% населения Земли.

"По итогам опроса, 54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию (второе и третье место соответственно). "Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой вакциной - семь из десяти опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине", - показало исследование.

В рейтинге по узнаваемости на втором месте следует вакцина Pfizer/BioNTech (69% респондентов), на третьем - препарат AstraZeneca и Оксфордского университета (60%). На четвертом месте по доверию как страна-производитель вакцин оказался Китай, а на пятом - Швейцария.

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© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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Каждый третий участник исследования (33,2%), среди определившихся в выборе, готов вакцинироваться "Спутник V", отмечают авторы исследования. Таким образом, по этому показателю в лидерах оказались "Спутник V" и Pfizer/BioNTech (36,6%). На третьем месте китайская вакцина SinoVac (26,5%).

"Почти половина (47%) определившихся в выборе респондентов считают минимально приемлемым уровень эффективности вакцины от 90% и выше (у "Спутник V" она составляет 91,6%). При этом подавляющее число респондентов (84%) готовы отложить вакцинацию препаратом с эффективностью около 60% ради вакцины с более высокой эффективностью свыше 90%", - показали результаты.

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Новости из России (1623)

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