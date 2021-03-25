В России официально началось производство вакцины "КовиВак"

Таким образом, в гражданский оборот вышла третья российская вакцина от коронавируса, а до конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. На площадке Центра имени Чумакова стартовало производство вакцины "КовиВак", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Предельная отпускная цена составляет 4330 рублей (около 57 долларов) за десять ампул.

"Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах", — сказано в релизе.

В Центре Чумакова хорошо оценивают уровень антител у добровольцев и планируют осенью подать документы в ВОЗ на преквалификацию.

"КовиВак" — это так называемая цельновирионная вакцина. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Такие препараты содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег штамм, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил ведомственные награды сотрудникам Центра имени Чумакова, участвовавшим в разработке и производстве третьей российской вакцины от коронавируса.

"Мне особенно приятно сегодня вручить награды большой части коллектива Центра имени Чумакова и поздравить их с замечательным результатом. И я бы хотел сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за вашу слаженную работу", - сказал Фальков.

По его словам, часть сотрудников Центра имени Чумакова также будет представлена и к государственным наградам.

Регистрация "КовиВака" прошла в феврале, до конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз.