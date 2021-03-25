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Производство вакцины Ковивак

В России официально началось производство вакцины "КовиВак"

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
Россия
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Таким образом, в гражданский оборот вышла третья российская вакцина от коронавируса, а до конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. На площадке Центра имени Чумакова стартовало производство вакцины "КовиВак", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Медработник вводит вакцину против коронавируса
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Российская вакцина "КовиВак" поступит в гражданский оборот с 28 марта

Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Предельная отпускная цена составляет 4330 рублей (около 57 долларов) за десять ампул.

"Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах", — сказано в релизе.

В Центре Чумакова хорошо оценивают уровень антител у добровольцев и планируют осенью подать документы в ВОЗ на преквалификацию.

"КовиВак" — это так называемая цельновирионная вакцина. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Вакцинация от COVID-19 в России вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Такие препараты содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег штамм, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил ведомственные награды сотрудникам Центра имени Чумакова, участвовавшим в разработке и производстве третьей российской вакцины от коронавируса.

"Мне особенно приятно сегодня вручить награды большой части коллектива Центра имени Чумакова и поздравить их с замечательным результатом. И я бы хотел сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за вашу слаженную работу", - сказал Фальков.

По его словам, часть сотрудников Центра имени Чумакова также будет представлена и к государственным наградам.

Регистрация "КовиВака" прошла в феврале, до конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз.

Темы:
Новости из России (1624)
Теги:
Вакцина, Россия

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