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Паспорт для соцсетей и мессенджеров не нужен – ответ Роскомнадзора

© photo : The internet’s source UNSPLASH
Россия
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Темы:
Новости из России (1625)
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Sputnik Грузия
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В российских СМИ появилась информация о том, что профильное ведомство может обязать различные социальные интернет-сервисы запрашивать паспортные данные и адрес проживания новых пользователей

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik, Мария Науменко. Для регистрации в социальных сетях и мессенджерах не нужно будет предоставлять паспортные данные, заверили Sputnik в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор РФ).

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что новые поправки к закону "О персональных данных" обяжут интернет-пользователей указывать паспортные данные и адрес проживания при регистрации в соцсетях и мессенджерах. По данным российского издания, согласно проекту приказа Роскомнадзора, новые меры затронут не только россиян, но и иностранных граждан и лиц без гражданства.

Страница Facebook телефон
© photo : The internet’s source UNSPLASH
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"Использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Информационная система станет удобным инструментом, прежде всего, для граждан и позволит контролировать, кому и когда предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также позволит отзывать его", - ответили в Роскомнадзоре в ответ на запрос Sputnik.

Предполагается, что с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователи смогут при желании предоставлять согласие на распространение персональных данных в интернете, а также отзывать его.

"Роскомнадзор в данном случае выступает доверенным посредником между гражданами и операторами персональных данных (более 420 тысяч в российском сегменте), чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных", - уточнили в ведомстве.

Пользователи будут вправе также удалить свою учетную запись из указанной выше информационной системы.

В настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения.

Темы:
Новости из России (1625)
Теги:
Роскомнадзор, Соцсети, Россия

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