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Леопард в заповеднике Кедровая падь

Уникальные кадры: встреча краснокнижных леопардов с неизвестным зверем попала на видео

ФГБУ "Земля леопарда" / FB
Россия
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Видеофиксация котят дальневосточного леопарда – достаточно редкое явление из-за осторожности их матерей

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Уникальные видеокадры встречи самки леопарда и ее трех котят с неопознанным зверем удалось записать специалистам национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, пишет РИА Новости.

На сайте нацпарка опубликовано видео с фотоловушки. В записи видно, как самка леопарда и три ее котенка отдыхают на возвышенности. В какой-то момент мать замечает какой-то объект неподалеку и уходит. Тут же котята тоже видят его и, припадая к земле, наблюдают за происходящим за кадром. Ученые установили, что самка – это леопард номером Leo 117F.

"Котята не выглядят испуганными – они не отводят взгляда от происходящего и стараются уловить каждую деталь. Не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу – оленя или косулю – и отправилась на охоту, чтобы добыть для семьи пропитание и продемонстрировать малышам навыки опытного хищника. Хотя объект, который с огромным интересом высматривают котята, остается загадкой, ученым стало известно, что с Leo 117F и ее котятами все в порядке: недавно они попали в объективы фотоловушек в другом месте в нацпарке", – говорится в сообщении.

Лев
© CC0 / Pixabay
Лев решил проучить леопарда, уснувшего на его территории – видео

Сообщается, что фото- и видеофиксация котят дальневосточного леопарда – достаточно редкое явление из-за осторожности их матерей. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер. В связи с этим появление на видео Leo 117F в сопровождении сразу трех котят стало радостным событием для ученых.

"Земля леопарда" – место обитания самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2020 году здесь было зафиксировано свыше 100 взрослых леопардов – больше, чем годом ранее.

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