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Представитель МИД РФ Мария Захарова

МИД РФ пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море

© AFP / YURI KADOBNOV
Россия
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По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Западу нужно искать угрозы не от Москвы

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Россия адекватно ответит на усиление военного присутствия НАТО в Черном море, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если отвечать кратко по поводу ответа с точки зрения обеспечения собственной безопасности, ответ, как вы знаете, традиционный: адекватно", – сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста о возможном ответе России на усиление военного присутствия альянса в Черном море.

По ее словам, НАТО не стоит видеть угрозу в России, существуют и другие направления.

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© Sputnik / Alex Shlamov
"Отвечать будем вместе"- кого в НАТО считают угрозой, помимо России

"Не там в НАТО ищут угрозы. Не с Восточного фланга, не от Москвы и не от России над НАТО нависли новые вызовы и угрозы. Новые вызовы и угрозы – это пандемия, это финансовая и экономическая нестабильность, это проблемы прав человека и их политизация, это нерешенные проблемы западного мира, такие как расизм, национализм, дискриминация", – добавила представитель МИД.

В начале года в акватории около двух недель находились американские судна "Дональд Кук" и "Портер", они выполняли совместные действия с союзниками по НАТО – Турцией и Румынией. Такие действия в альянсе объясняли ответом на российские агрессивные действия.

Кроме того, в марте в Черное море вошел эсминец "Монтеррей", а чуть позднее корабль "Томас Хаднер".

Теги:
НАТО, Мария Захарова

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