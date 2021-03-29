10:52 29 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Россия

Ветеран ВОВ за штурвалом Су-34: тренажер дополненной реальности

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1d/251304120.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210329/251304157/Veteran-VOV-za-shturvalom-Su-34-trenazher-dopolnennoy-realnosti.html

Ветеран Великой Отечественной войны из Воронежа освоила новую программу дополненной реальности на авиационном тренажере Су-34. Смотрите в видео, как бабушка выполняла фигуры пилотажа

Мария Колтакова – 13-кратная рекордсменка Книги рекордов России, которая называет себя "стальной бабушкой". Женщина является участницей Курской битвы. Она участвовала в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии, сообщает Sputnik Беларусь.

За время войны Мария Колтакова дважды была контужена, но несмотря на это, вынесла с поля боя свыше 300 раненных советских солдат.

Ветеран Великой Отечественной войны впервые в жизни освоила управление сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34. Современный тренажерный комплекс выполнен в виде кабины реального самолета и позволяет воссоздать 100% присутствия в системе визуализации и динамической системе подвижности.

 

 

Теги:
ВОВ, ветераны, ветераны, Воронеж, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Хвостатые психологи успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Четвероногие "психологи" успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться