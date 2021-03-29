Ветеран ВОВ за штурвалом Су-34: тренажер дополненной реальности

Ветеран Великой Отечественной войны из Воронежа освоила новую программу дополненной реальности на авиационном тренажере Су-34. Смотрите в видео, как бабушка выполняла фигуры пилотажа

Мария Колтакова – 13-кратная рекордсменка Книги рекордов России, которая называет себя "стальной бабушкой". Женщина является участницей Курской битвы. Она участвовала в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии, сообщает Sputnik Беларусь.

За время войны Мария Колтакова дважды была контужена, но несмотря на это, вынесла с поля боя свыше 300 раненных советских солдат.

Ветеран Великой Отечественной войны впервые в жизни освоила управление сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34. Современный тренажерный комплекс выполнен в виде кабины реального самолета и позволяет воссоздать 100% присутствия в системе визуализации и динамической системе подвижности.