Для иностранцев в России создадут аналог "Госуслуг"

Единая платформа будет включать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Российской Федерации решили создать единую информационную платформу для учета иностранных граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что профиль в новой системе позволит трудовым мигрантам получить госуслуги в электронном виде.

Ожидается, что единая платформа будет включать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе с возможностью хранения цифрового профиля.

То есть благодаря новшеству мигранты смогут пользоваться нужными информационными сервисами в электронном виде, в том числе получать рассылку о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы России.

После того, как необходимая платформа станет активной, иностранцы смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться удобными информационными сервисами по мере необходимости.

По информации источника в МВД платформа входит в план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики в РФ. Работы по созданию единой информационной структуры проводят Минцифры совместно с МВД.

Ранее в РФ сообщалось, что МВД планирует через год представить для рассмотрения в Госдуму законопроект, предусматривающий цифровизацию всей миграционной системы России. Кроме того, с в 2021-м в ведомстве заработает система, позволяющая в режиме реального времени обмениваться информацией между ведомствами, в том числе таким образом можно будет проверять медицинские справки мигрантов, предоставленных в полицию для получение патентов.

Пока же иностранные граждане, приезжающие в Россию для работы, должны будут также зарегистрироваться в специально созданном электронном реестре. Она станет обязательным условием как для трудоустройства иностранцев, так и для работодателей.

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