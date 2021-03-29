К 1 апреля: Песков рассказал, как шутит Путин

ТБИЛИСИ, 29 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин любит пошутить, об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в преддверии 1 апреля, передает РИА Новости.

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Он отметил, что в администрации Кремля принято шутить.

"Еще как", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом представитель Кремля не стал раскрывать подробности, но уточнил, что Владимир Путин делает это "по-человечески".

На вопрос, шутил ли президент над ним, Песков сказал, что "постоянно".

Первого апреля в России отмечают День смеха, в этот праздник принято веселиться, шутить и устраивать розыгрыши.

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