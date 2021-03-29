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Вакцина Спутник Лайт.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Россия
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Sputnik Грузия
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Теперь в распоряжении российских медиков четыре отечественных препарата для иммунизации от коронавируса

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр лекарственных средств.

Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.

Вакцина от коронавируса, архивное фото
photo: Sputnik / Stas Etvesh
В Китае будет произведено более 60 миллионов доз вакцины "Спутник V"

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.

Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

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Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"Препарат включен в реестр лекарственных средств, сообщили в пресс-службе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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