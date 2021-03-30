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Жозеп Боррель

"Не играют в одной лиге": Боррель обвинил Россию и Китай в сближении против Запада

© photo: Sputnik / Alexei Vitvitskiy
Россия
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Sputnik Грузия
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Политик предложил внимательно поразмыслить и проанализировать, что именно движет этими государствами

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Россия и Китай используют очень схожий язык, говоря о Западе или США – об этом написал в блоге верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Флаги России и США
© photo: Sputnik / Michael Klimentyev
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Политик подчеркнул, что недавно глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И. Министры заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от западных стран. Кроме того, по словам Борреля, они призвали не вмешиваться в дела Москвы и Пекина. Политик предложил внимательно проанализировать, что именно движет этими государствами.

"Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество", – заявил он.

Такая отрасль, как энергетика, как отметил Боррель, стала одним из ключевых аспектов отношений Москвы и Пекина. Так, последнему необходимы нефть и газ, которые он импортирует из России.

"Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях", – написал политик, подчеркнув, что это будет нелегко, так как для инфраструктуры нужны огромные инвестиции. Пекин, как напомнил представитель Евросоюза, также разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии.

Между тем Боррель считает, что связь этих двух стран было бы неправильно анализировать только с экономической точки зрения.

"Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела", – утверждает он.

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