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Дмитрий Песков

"Танго танцуют вдвоем" – Кремль объяснил, как нельзя говорить с Россией

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Россия
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В Москве заявили, что считают важным поддерживать диалог с США, несмотря на разногласия, но не с позиции силы

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. У Соединенных Штатов Америки не выйдет говорить с Россией с позиции силы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Кремля.

аместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Песков рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с США

"Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам", комментируя возможность разрыва дипотношений с Вашингтоном.

Тем временем он подчеркнул, что в Москве считают важным поддерживать диалог с США, несмотря на разногласия. Песков привел в пример реакцию Владимира Путина на недавние недипломатичные высказывания американского лидера Джо Байдена. Семнадцатого марта в интервью каналу ABC News он заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы", а также косвенно назвал российского коллегу "убийцей".

Российский лидер в ответ пожелал Байдену здоровья и сказал, что "оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало". При этом президент РФ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и призвал не откладывать разговор "в долгий ящик". По этому вопросу существенного ответа от американской стороны не последовало.

"Суть его (Путина. – Прим. ред.) реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить", – считает представитель Кремля.

Между тем Песков пояснил, что на фоне "нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях" было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. "Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют", – добавил он.

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