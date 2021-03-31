Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировала Россия

По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных "Карнивак-Ков", сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.

По словам Савенкова, это первая и на сегодняшний день единственная в мире вакцина от COVID-19 для животных.

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу", – рассказал он.

Сейчас ученые продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам замглавы ведомства, на сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев.

"Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", – добавил он.

Савенков пояснил, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя.

"При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)", – сказал Савенков.

Кроме того, подчеркнул он, животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.