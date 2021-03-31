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Производство вакцины от COVID-19

Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировала Россия

© photo: Sputnik / AFK Sistema
Россия
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Sputnik Грузия
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По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных "Карнивак-Ков", сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.

Спящая кошка
© CC0 / Pixabay
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По словам Савенкова, это первая и на сегодняшний день единственная в мире вакцина от COVID-19 для животных.

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу", – рассказал он.

Сейчас ученые продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам замглавы ведомства, на сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев.

"Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", – добавил он.

Савенков пояснил, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя.

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"При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)", – сказал Савенков.

Кроме того, подчеркнул он, животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.

Теги:
Россия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина

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