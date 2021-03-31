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Ведущий проекта Ты супер! Вадим Такменев

"Ты супер! 60+": НТВ объявил о старте нового проекта

© photo: Sputnik
Россия
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Sputnik Грузия
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Нашумевшее вокальное шоу "Ты супер!" запускает отдельный конкурс для талантливых людей старше 60 лет

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. На российском телеканале НТВ объявили о старте нового проекта в рамках музыкального конкурса "Ты супер!" – он будет называться "Ты супер! 60+" и соберет на одной сцене талантливых людей старшей возрастной категории.

Я поборола страх сцены: выступление Анны Свиреповой на проекте Ты супер!
video : Sputnik
Я поборола страх сцены: выступление Анны Свиреповой на проекте "Ты супер!"

НТВ вновь представит вокальные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. В этот раз героями конкурса станут пожилые вокалисты, которые в силу различных обстоятельств остались без поддержки родных и близких.

Новое направление конкурса "Ты супер!" появилось не случайно, отмечает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

"Шоу стало целым движением и родной семьей для 385 детей из 18 стран, – сказал он. – Нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал и осуществить свою мечту".

По его словам, также конкурс поможет вокалистам вновь встретиться с родными и близкими. Кастинг уже завершен: самому молодому участнику проекта исполнилось 60 лет, а самому старшему – 87.

Некоторые конкурсанты являются профессиональными музыкантами. Например, в первый сезон нового шоу прошли выпускник консерватории и артист Мариинского театра. Однако большинство участников – люди, не связанные с музыкой: врачи, химики, домохозяйки и даже полковник МВД в отставке.

Ведущими конкурса по традиции станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак, а имена членов жюри продюсеры пока держат в секрете.

Мариам Бондаренко
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Грузия будет гордиться тобой" – Игорь Крутой о Мариам Бондаренко на шоу "Ты супер!"

Что касается правил, то они остаются такими же, как и в конкурсе для детей. Конкурс пройдет в два этапа – отборочный тур и финал. Пройти в зону ожидания после выступления на сцене смогут участники, получившие три или четыре "да" от членов жюри. Если же никто из судей не нажмет на зеленую кнопку, голоса разделятся пополам, либо за конкурсанта проголосует только один член жюри, вокалисту придется покинуть проект.

Шоу "Ты супер!" неоднократно становилось лауреатом премии ТЭФИ. Новый проект "Ты супер! 60+" проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения.

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