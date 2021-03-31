В РФ жалуются на подорожание билетов на международные авиарейсы, в том числе в Грузию

Подорожание билетов в страны, с которыми у РФ сейчас открыто сообщение, в первом квартале 2021 года составило от 6% до почти 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан на рост стоимость авиабилетов в страны, с которыми Россия открыла сообщение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ФАС России поступают жалобы относительно цен на авиабилеты... Рост цен на международных направлениях вызван ограничениями перевозок, связанными с COVID-19", – рассказали в ФАС.

К примеру, как рассказали агентству в Aviasales, подорожание билетов в страны, с которыми у России сейчас открыто сообщение, в первом квартале 2021 года составило от 6% до почти 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего подорожали ОАЭ (+128,57%), Грузия (+65,85%) и Мальдивы (46,53%). Меньше всего изменился средний чек на билеты на Кубу (+5,91%), в Турцию (+6,04%) и США (23,51%).

При этом в регуляторе поясняют, что вопросы регулирования перевозок на международных воздушных линиях относятся к компетенции авиационных властей.

"Под особым вниманием ФАС России находятся внутренние маршруты, где доля авиакомпании и ее группы лиц составляет более 50%, и маршруты, на которых полеты осуществляет единственный перевозчик. При выявлении нарушения антимонопольного законодательства ФАС России принимает соответствующие меры", – отметили в службе.

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