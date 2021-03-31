Домашний персонал в РФ. Россияне заместили мигрантов – надолго?

Из-за карантинных ограничений иностранные граждане не могут попасть в РФ, в результате их замещают россияне, которые запрашивают более высокую оплату труда

Sputnik, Мария Науменко

Российские агентства по подбору домашнего персонала фиксируют серьезный рост зарплатных ожиданий у соискателей. Дело в том, что из-за карантинных ограничений иностранные граждане не могут попасть в РФ. Их замещают россияне, которые запрашивают более высокую оплату труда. Сколько сейчас получает прислуга? Сохранится ли такая тенденция? Читайте в обзоре Sputnik.

30 марта 2020 Россия временно закрыла госграницу. Эти вынужденные карантинные меры повлияли на различные отрасли экономики, зависимые от иностранных трудовых ресурсов. Оказался без значительного числа сотрудников и сектор домашнего персонала. Вакантные места стали занимать россияне, что стало фактором повышения зарплат в данной сфере.

Так, средний показатель ожидаемой зарплаты в сфере домашнего персонала за год вырос с 55 440 до 56 385 рублей в месяц. Такие данные приводит интернет-сервис по поиску работу HeadHunter.

Однако профильные кадровые агентства фиксируют более высокий рост зарплат по ряду специальностей. По словам директора компании "Престиж" Екатерины Авериной, если раньше из ста кандидатов 40% были иностранцами, то сейчас их число сократилось до 10%. Нехватка специалистов спровоцировала рост зарплатных ожиданий.

"До пандемии зарплата няни за пятидневную рабочую неделю с 8-часовым рабочим днем составляла 60-65 тысяч рублей. Сейчас это примерно 80 тысяч рублей", - объясняет собеседница Sputnik.

С подобной ситуацией столкнулись и в агентстве "Добрый Ангел". По данным директора организации Любови Новиковой, с начала пандемии на 50% снизилось число соискателей-иностранцев.

© Sputnik Домашний персонал в РФ из соседних стран в марте 2021

"Раньше можно было найти домработницу за 45-50 тысяч рублей, даже за 40, сейчас претенденты рассматривают вакансии от 60 тысяч", - утверждает Новикова.

"Если до ввода карантина семейные пары - помощники по хозяйству, которые работали с проживанием в загородных домах, 100 тысяч рублей в месяц воспринимали как хорошую зарплату, то сейчас 130-150 - это минимум", - добавляет создатель кадрового агентства по подбору домашнего персонала Helper Agent Алёна Судьенкова.

Она отмечает, что в разных странах "застряли" иностранцы, с которыми они постоянно работали ранее.

В агентстве "Вторая мама" Sputnik сообщили, что до пандемии они часто находили сотрудниц из Беларуси, но сейчас из-за коронавируса таких сотрудников у них нет вообще.

В каких профессиях востребованы иностранцы

"У нас есть постоянный клиент, с которой мы сотрудничаем несколько лет. Хозяйка искала себе помощницу по дому именно среди граждан Таджикистана. По ее мнению, таджикистанцы легко обучаемые, гибкие по характеру, не воспринимают в штыки какие-либо замечания", - приводит пример Судьенкова.

В качестве нянь и домаработниц чаще всего рассматривают жительниц Украины, Беларуси и Молдовы (в том числе из Приднестровья), говорит руководитель агентства "Престиж" Аверина. По ее словам, мужчин из числа граждан Узбекистана и Таджикистана часто берут помощниками по хозяйству на дачи. Они занимаются стрижкой газона, уборкой территории и мелким ремонтом.

Также ценились домработницы и няни из Прибалтики, утверждает в Helper Agent.

© Sputnik Воспитатели, гувернантки, няни из Ближнего зарубежья

"Некоторые российские семьи жили на две страны: в какой-либо европейской и в РФ. И зачастую им нужны люди с гражданством Евросоюза, чтобы не было проблем с получением рабочих виз и прочих документов. Соответственно, няни из Прибалтики лучше всего подходят для этого", - поясняет Судьенкова.

Перспективы рынка

Полное открытие границ приведет к снижению уровня оплаты труда домашнего персонала в РФ, считает руководитель Helper Agent Алёна Судьенкова. В пример она приводит ситуацию в 2014 году, когда у украинцев начались сложности со въездом в Россию*.

"В определенный момент зарплаты подскочили. Но затем появилось много соискателей из Донецка и Луганска, их зарплатные ожидания оказались намного ниже, чем у россиян. Соответственно, соискателей на рынке стало больше - и зарплаты стали ниже", - разъясняет Судьенкова.

Но пока тенденция к росту зарплат у домашнего персонала сохранится, уверена руководитель агентства "Престиж" Аверина. Границы не открывают, а россияне стали выходить с "удаленки" в офисы. Ощущается новый этап повышения спрос на домработников.

*В 2014 году между Россией и Украиной было прервано пассажирское авиасообщение. Кроме того, власти Украины рекомендовали своим гражданам не посещать РФ. Организованные группы трудовых мигрантов сталкивались с давлением и длительными проверками на границе с украинской стороны.