Эпидемия коронавируса в России завершится к августу – эпидемиолог

По прогнозам академика РАН, к концу лета у многих жителей России уже будет иммунитет к коронавирусу

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев считает, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу, передает РИА Новости.

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По прогнозам эпидемиолога, из-за сезонности вируса число случаев заболевания COVID-19, вероятно, снизится всего лишь до сотен или даже единиц. Такие показатели не играют большой роли в масштабах страны, подчеркнул специалист.

"Эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится", – сказал Малеев.

При этом, он отметил, что к осени возможен некоторый подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

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