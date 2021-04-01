Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировали в России

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных - "Карнивак-Ков". Подробнее - смотрите в видео

Вакцину разработали ученые Россельхознадзора. На сегодняшний день это единственный профилактический препарат от COVID-19 для зверей. Аналогов в других странах нет.

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Когда начнется массовое производство вакцины, как долго сохраняется иммунитет и поможет ли препарат остановить мутации коронавируса - смотрите в видео.