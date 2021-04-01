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Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировали в России

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video: Ruptly / Sputnik / Veterinary and Life
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210401/251343225/Pervuyu-v-mire-vaktsinu-ot-COVID-19-dlya-zhivotnykh-zaregistrirovali-v-Rossii.html

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных - "Карнивак-Ков". Подробнее - смотрите в видео

Вакцину разработали ученые Россельхознадзора. На сегодняшний день это единственный профилактический препарат от COVID-19 для зверей. Аналогов в других странах нет.

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Когда начнется массовое производство вакцины, как долго сохраняется иммунитет и поможет ли препарат остановить мутации коронавируса - смотрите в видео.

Теги:
домашние животные, в мире животных, животные, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Россия, Россия

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