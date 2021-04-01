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ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Инцидент с Познером в Тбилиси – реакция Кремля

© photo: Sputnik / Mikhail Klimentyev
Россия
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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (9)
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Sputnik Грузия
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Протесты в грузинской столице из-за визита Владимира Познера прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Кремль положительно оценивает осуждение премьером Грузии Ираклием Гарибашвили нападения националистов на отель с россиянами во время визита журналиста Владимира Познера, но при этом призывает россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Визит Познера в Тбилиси сопровождался акциями протеста. Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не нарушил ли Познер закон об оккупации, приехав в Грузию. Демонстранты также считали неприемлемым ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

"Первое. Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Второе. Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Третье. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян", – сказал пресс-секретарь Путина.

При этом Песков отметил и повышенный риск безопасности приездов российских граждан в Грузию.

"В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, это должны россияне четко понимать. И последнее, конечно, поздравляем все-таки Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома, здесь спокойнее", – подытожил свою речь Песков.

Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Он собирался покинуть Грузию 3 апреля, однако из-за резонанса уехал из страны раньше запланированного срока. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Ситуацию уже прокомментировал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который подчеркнул, что Познер и его друзья въехали в страну законно.

Активисты и лидеры оппозиции провели акцию протеста сначала у гостиницы "Винотел", где Познер ужинал вместе с гостями. Участники акции в итоге сорвали ужин – они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час" – после девяти вечера и до пяти утра запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

"Винотел" гости покинули с помощью полицейского кордона. Акция протестующих продолжилась уже у гостиницы Rooms Hotel, где Познер остановился вместе с гостями. Активисты бросали яйца в здание гостиницы.

Ресторан оштрафовали на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов).

Выезжать из гостиницы Познеру пришлось также под охраной полиции. На рассвете демонстранты закидали яйцами автобус, на котором Познера и его гостей доставили в Тбилисский международный аэропорт.

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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (9)

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