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Владимир Путин

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после вакцинации от коронавируса

© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
Россия
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Какую именно вакцину сделали российскому президенту, не раскрывается, однако известно, что это одна из трех российских разработок

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. У президента РФ Владимира Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Вакцина Спутник Лайт
photo : press-service of N. F. Gamaleya Federal Research Center for Epidemiology & Microbiology
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины. По его словам, об этом знает только его врач.

"Нет. Никаких симптомов нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента какие-то побочные симптомы после вакцинации.

В России зарегистрированы три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Путин, Макрон и Меркель. Архивное фото.
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentyev
Кто вакцинирует Европу от вируса ослабленной самостоятельности

"ЭпиВакКорона" – вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

Теги:
Вакцинация, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Владимир Путин

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