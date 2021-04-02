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Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото

Иностранцы должны получить патент для трудоустройства в России

© photo: Sputnik / Денис Гришкин
Россия
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Темы:
Новости из России (1631)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210402/251359414/Inostrantsy-dolzhny-poluchit-patent-dlya-trudoustroystva-v-Rossii.html

Приезжающим в Россию иностранцам будут выдавать специальные электронные патенты, это поможет в получении разрешения и поиске работы

ТБИЛИСИ, 2 апр - Sputnik. Иностранцы, приезжающие в российскую столицу с целью трудоустройства, смогут получать электронные патенты. Об этом говорится в проекте приказа Министерства внутренних дел РФ.

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С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. В проекте говорится о необходимости "ввести в действие на территории города федерального значения Москвы патент в форме карты с электронным носителем информации".

МВД РФ ранее заявило о планах обязать мигрантов регистрироваться в специальных электронных реестрах. Такое нововведение станет главным условием для работы на территории Российской Федерации. Реализацией проекта заняты сразу несколько ведомств.

Темы:
Новости из России (1631)

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