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“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США

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“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США
Отношения между Россией и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на совместном заседании международного и оборонного комитетов Совета Федерации
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=62171989&type=mp4
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PT2M24S
2021-04-05T17:23Z

Отношения между Россией и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на совместном заседании международного и оборонного комитетов Совета Федерации

По мнению российского дипломата, администрация президента США Джо Байдена взяла курс “на продолжение раскручивания санкционной спирали” против России, и из-за этого Москва не испытывает оптимизма относительно будущего двустороннего диалога.

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Антонов подчеркнул, что хорошие и прагматичные отношения выгодны обеим сторонам, но Москва “не будет бегать” за США в этом вопросе.

 

Теги:
международная безопасность, Политика, Россия, Россия, США

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