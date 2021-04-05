“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США

Отношения между Россией и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на совместном заседании международного и оборонного комитетов Совета Федерации

По мнению российского дипломата, администрация президента США Джо Байдена взяла курс “на продолжение раскручивания санкционной спирали” против России, и из-за этого Москва не испытывает оптимизма относительно будущего двустороннего диалога.

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Антонов подчеркнул, что хорошие и прагматичные отношения выгодны обеим сторонам, но Москва “не будет бегать” за США в этом вопросе.