В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов

В законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к памяти защитников Отечества сведений

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В России оскорбление ветеранов могут караться лишением свободы на срок до пяти лет, соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить следующие наказания:

штраф до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет;

принудительные работы до трех лет;

лишение свободы на три года.

Если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается:

штраф может вырасти до пяти миллионов рублей или до размера заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет;

продолжительность принудительных работ — до пяти лет;

максимальный срок лишения свободы в этом случае также составит пять лет.

Помимо этого, виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.

Также в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

За эти преступления виновному могут грозить:

штраф до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет;

обязательные работы на срок до 360 часов;

исправительные работы на срок до года;

принудительные работы на срок до трех лет;

лишение свободы на срок до трех лет.

При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:

максимальный штраф возрастет до пяти миллионов рублей;

максимальный срок лишения свободы составит пять лет.

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