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Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина

Путин распорядился улучшить качество жизни в "отстающих" регионах

© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
Россия
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Sputnik Грузия
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Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям добиться роста реальных доходов населения в субъектах с экономическими показателями ниже среднероссийских, передает РИА Новости.

В список субъектов вошли республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

Работа информационного центра ЦИК РФ
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
В регионах России проходит единый день голосования

Для улучшения качества жизни жителей этих регионов президент поручил "обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов".

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов. Первый доклад необходимо сделать до 1 июля, а затем — каждые полгода.

Ранее эти субъекты заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития по четырем показателям: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Доходы населения там ниже, чем в среднем по стране, и все эти регионы получают существенную помощь из федерального бюджета. За каждым субъектом закрепили куратора из правительства и поручили кабмину утвердить индивидуальные программы развития территорий.

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