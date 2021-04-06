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Медики в России могут получить право на досрочную пенсию

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210406/251387653/Mediki-v-Rossii-mogut-poluchit-pravona-dosrochnuyu-pensiyu-.html

Законопроект предполагает, что российские медики получат право на досрочное назначение пенсии

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Медики в России могут получить право на досрочную пенсию по старости, соответсвующий законопроект инициировал депутат ЛДПР Евгений Марков, передает РИА Новости.

Изменения вносятся в российский закон "О страховых пенсиях".

"Законопроектом предлагается <...> изменение, закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях", - говорится в пояснительной записке проекта.

Ранее российских пенсионеров предупредили об изменениях, которые наступят уже в 2021 году. Это касается увеличения пенсионного возраста и страховых выплат.

Согласно реформе, в 2021 году женщины будут уходить на пенсию с 56,5 лет, мужчины – с 61,5 года. К 2028 году пенсионный возраст женщин будет составлять 60 лет, для мужчин – 65 лет. Кроме возраста, гражданин должен иметь минимум 12 лет рабочего стажа и 21 пенсионный балл. 

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