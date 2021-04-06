Переболевший коронавирусом Ургант рассказал о побочном эффекте заболевания

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" вернулся к привычному режиму работы и сказал о самом неприятном последствии болезни

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Известный российский телеведущий Иван Ургант рассказал о своих эмоциях после COVID-19 - шоумен заострил внимание на побочном эффекте коварного вируса.

Во второй половине марта Ургант опубликовал пост в Twitter, в котором признался, что заболел коронавирусом. Поклонники популярного ведущего тут же забили тревогу, переживая за здоровье кумира. Но все оказалось не так ужасно: Иван, по собственному признанию, самоизолировался на даче и продолжил работать "на удаленке", чем порадовал всех телезрителей.

После того как Ургант переболел коронавирусом, он появился в студии и рассказал о своем самочувствии и побочном эффекте COVID-19.

Иван заявил: пусть его и миновала слабость и другие "побочки", коронавирус сильно повлиял на его моральное состояние. Ургант пережил большой стресс.

Кроме того, по словам ведущего, он был очень доволен, когда оставил дачу и снял с себя приевшуюся домашнюю одежду. При этом плюсом вируса стало то, что шоумен перешел на правильное и здоровое питание, которое рекомендуют все медики во время болезни.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.