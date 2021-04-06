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Ведущий Иван Ургант

Переболевший коронавирусом Ургант рассказал о побочном эффекте заболевания

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Россия
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Sputnik Грузия
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Ведущий шоу "Вечерний Ургант" вернулся к привычному режиму работы и сказал о самом неприятном последствии болезни

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Известный российский телеведущий Иван Ургант рассказал о своих эмоциях после COVID-19 - шоумен заострил внимание на побочном эффекте коварного вируса.

Дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе Эрика Куталия
photo: e_ttg / instagram
Дочка Ивана Урганта Эрика Кикнадзе сменила имидж и шокировала подписчиков

Во второй половине  марта Ургант опубликовал пост в Twitter, в котором признался, что заболел коронавирусом. Поклонники популярного ведущего тут же забили тревогу, переживая за здоровье кумира. Но все оказалось не так ужасно: Иван, по собственному признанию, самоизолировался на даче и продолжил работать "на удаленке", чем порадовал всех телезрителей.

После того как Ургант переболел коронавирусом, он появился в студии и рассказал о своем самочувствии и побочном эффекте COVID-19.

Иван заявил: пусть его и миновала слабость и другие "побочки", коронавирус сильно повлиял на его моральное состояние. Ургант пережил большой стресс. 

Кроме того, по словам ведущего, он был очень доволен, когда оставил дачу и снял с себя приевшуюся домашнюю одежду. При этом плюсом вируса стало то, что шоумен перешел на правильное и здоровое питание, которое рекомендуют все медики во время болезни.

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