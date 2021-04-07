Россия готова помогать нуждающимся странам с вакцинами, заявил Лавров

Всемирная организация здравоохранения справляется со своими функциями главной международной площадкой по координации глобальных усилий в борьбе с пандемией, отметил глава МИД РФ

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International. Об этом пишет РИА Новости.

"Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая", – сказал он.

По его словам, соглашения о поставках вакцины "Спутник V" достигнуты с более чем 50 государствами, а в ряде стран запущено ее производство. Нынешний кризис показал, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими, добавил он.

"Эффективно бороться с ними можно лишь объединившись. Поэтому мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам. Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах", – подчеркнул глава МИД РФ.

При этом Лавров добавил, что Москва считает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) главной международной площадкой по координации глобальных усилий в борьбе с пандемией.

"Исходим из того, что организация в целом справляется со своими функциями. Будем и далее оказывать ей разноплановую поддержку", – сказал он.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.