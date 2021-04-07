Иностранцам в РФ станет проще получить российское гражданство

По данным МВД России, на миграционный учет за январь-февраль 2021 года в стране поставлены 1,84 миллиона граждан

Sputnik, Мария Науменко.

Три основных статуса пребывания появятся в России для иммигрантов. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства".

"Вводится три основных миграционных статуса: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание, в рамках которого иностранные граждане смогут законно находиться на территории Российской Федерации", - ответили на запрос Sputnik в пресс-службе МВД РФ.

В настоящее время иностранные граждане в России имеют три правовых статуса: временно-пребывающие, временно-проживающие и постоянно-проживающие на территории РФ.

В ведомстве уточнили, что под краткосрочным пребыванием подразумевается нахождение в России суммарно в течение года не более 90 суток (сейчас - 90 дней в течение 180 суток). Режим долгосрочного пребывания – это единый миграционный режим для иностранцев, которые находятся в РФ свыше 90 суток на законных основаниях.

"Разрешенный срок пребывания иностранного гражданина будет продлеваться или сокращаться, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему было разрешено пребывание в РФ", - дополнили в министерстве.

Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, если их родители работают в России.

Кроме того, сейчас иностранцам для приобретения российского гражданства необходимо получить вид на жительство. В свою очередь, ВНЖ оформляется при наличии разрешения на временное пребывание, которое получают в рамках квоты. Когда новый закон вступит в силу, постоянное проживание станет основным миграционным статусом и позволит иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ.

По данным МВД, на миграционный учет за январь-февраль 2021 года поставлены 1 млн 84 тысячи граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.