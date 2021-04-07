20:59 07 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0232
  • 100 RUB4.4554
  • USD3.4069
Поиск
Очереди мигрантов в УФМС Калининграда

Иностранцам в РФ станет проще получить российское гражданство

© photo: Sputnik / Mikhail Golenkov
Россия
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210407/251399487/Inostrantsam-v-RF-stanet-prosche-poluchit-rossiyskoe-grazhdanstvo.html

По данным МВД России, на миграционный учет за январь-февраль 2021 года в стране поставлены 1,84 миллиона граждан

Sputnik, Мария Науменко.

Три основных статуса пребывания появятся в России для иммигрантов. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства".

Полиция проводит проверку миграционного законодательства
© photo: Sputnik / Андрей Стенин
Для иностранцев в России создадут аналог "Госуслуг"

"Вводится три основных  миграционных статуса: краткосрочное  пребывание (до 90 суток), долгосрочное  пребывание и постоянное проживание, в рамках которого иностранные граждане смогут законно находиться на территории Российской Федерации", - ответили на запрос Sputnik в пресс-службе МВД РФ.

В настоящее время иностранные граждане в России имеют три правовых статуса: временно-пребывающие, временно-проживающие и постоянно-проживающие на территории РФ.

В ведомстве уточнили, что под краткосрочным пребыванием подразумевается нахождение в России суммарно в течение года не более 90 суток (сейчас - 90 дней в течение 180 суток). Режим долгосрочного пребывания – это единый миграционный режим для иностранцев, которые находятся в РФ свыше 90 суток на законных основаниях.

"Разрешенный срок пребывания  иностранного гражданина будет  продлеваться или сокращаться, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему было разрешено пребывание в РФ", - дополнили в министерстве.

Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, если их родители работают в России.

Трудовые мигранты. Посадка на поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Путин поручил рассмотреть вопрос привлечения трудовых мигрантов на стройки

Кроме того, сейчас иностранцам для приобретения российского гражданства необходимо получить вид на жительство. В свою очередь, ВНЖ оформляется при наличии разрешения на временное пребывание, которое получают в рамках квоты. Когда новый закон вступит в силу, постоянное проживание станет основным миграционным статусом и позволит иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ.

По данным МВД, на миграционный учет за январь-февраль 2021 года поставлены 1 млн 84 тысячи граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги:
Россия, мигранты

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Жаль, когда люди ведут себя некультурно - Цискаридзе о скандале с Познером, Грузии и чести
"Жаль, когда люди ведут себя некультурно" - Цискаридзе о скандале с Познером и Грузии
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться