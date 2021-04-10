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Онлайн школа. Дистанционное обучение

В Госдуме России предложили запретить дистанционное обучение в школах

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Россия
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Темы:
Новости из России (1634)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210410/251424505/V-Gosdume-Rossii-predlozhili-zapretit-distantsionnoe-obuchenie-v-shkolakh.html

В России первого сентября учебный год начался в очном режиме, однако субъекты могут сами принимать решения о переходе учащихся обратно на удаленку

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционной формы обучения в школах, сообщает РИА Новости.

Он предложил внести изменения в закон "Об образовании", запретив дистанционку при очном обучении по программам начального, основного и среднего общего образования.

Дистанционное обучение
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Известно, сколько школьников решили остаться на дистанционном обучении в Грузии

Как указано в пояснительной записке, при удаленном формате "происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной".

"Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации", – говорится в документе.

В марте прошлого года из-за пандемии коронавируса российские школы, детские сады, вузы и средние профессиональные учебные заведения перешли на дистанционный формат работы. Экзамены у девятиклассников отменили, а ЕГЭ перенесли на более поздние сроки. В вузах летняя сессия прошла дистанционно.

Первого сентября учебный год начался в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. Однако из-за COVID-19 субъекты могут сами принимать решения о переходе учащихся обратно на удаленку.

Темы:
Новости из России (1634)

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