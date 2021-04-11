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Работа в лаборатории. Архивное фото

Новый препарат для лечения COVID-19 запатентован в России

© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (61)
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Sputnik Грузия
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Российское Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на препарат в форме спрея МИР-19, предназначенный для лечения и профилактики коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Sputnik. Роспатент выдал документ на регистрацию Государственному научному центру "Институт иммунологии" на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции МИР-19, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

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МИР расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом.

Лекарственное средство разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, которая рассказала о том, что в ходе испытаний препарат показал безопасность и высокую эффективность на животных и в клеточной культуре. Вирусную нагрузку удалось снизить в десять тысяч раз, что делает лекарственное средство фактически "антидотом".

Во второй фазе испытаний участвовали 50 добровольцев. Скворцова также заявила, что во время исследований МИР-19 не было выявлено никаких побочных эффектов, а сам препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (61)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Россия

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