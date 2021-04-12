Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования

Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает РИА Новости.

Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами – инвестиций в финансовые активы, в том числе, иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян.

Кабмину и Центральному банку Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития.

Кроме того, президент поставил ЦБ, правительству и ВЭБу задачу до 1 июня разработать механизмы финансовой поддержки компаний, реализующих "приоритетные экспортно ориентированные проекты", если цены на их продукцию снизятся.

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