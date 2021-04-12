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Самолет

Россия прекращает полеты в Турцию

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1846)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210412/251442493/Rossiya-prekraschaet-polety-v-Turtsiyu.html

Решение о приостановке рейсов может серьезно отразиться на туристическом рынке Турции, который во многом зависит от России

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Россия приняла решение о прекращении авиасообщении с Турцией из-за пандемии коронавируса, заявил источник РИА Новости

Мера будет действовать в течение полутора месяцев. Собеседник не уточнил, коснется ли новое ограничение регулярных перевозок.

Пандемия коронавируса COVID 19 - пассажиры в масках с чемоданами в аэропорту Перу
© AFP / ERNESTO BENAVIDES
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Отмечается, что решение о приостановке рейсов может серьезно отразиться на туристическом рынке Турции, который во многом зависит от России.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что сейчас на отдыхе в стране находятся около 25-30 тысяч россиян. Эвакуировать туристов из страны пока не планируется, сейчас речь идет о плановом вывозе россиян.

На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1846)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, авиасообщение, Россия, Турция

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