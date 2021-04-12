Россия прекращает полеты в Турцию

Решение о приостановке рейсов может серьезно отразиться на туристическом рынке Турции, который во многом зависит от России

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Россия приняла решение о прекращении авиасообщении с Турцией из-за пандемии коронавируса, заявил источник РИА Новости.

Мера будет действовать в течение полутора месяцев. Собеседник не уточнил, коснется ли новое ограничение регулярных перевозок.

Отмечается, что решение о приостановке рейсов может серьезно отразиться на туристическом рынке Турции, который во многом зависит от России.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что сейчас на отдыхе в стране находятся около 25-30 тысяч россиян. Эвакуировать туристов из страны пока не планируется, сейчас речь идет о плановом вывозе россиян.

На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.