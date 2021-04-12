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Космонавты поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос

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video : Roscosmos
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210412/251443129/Kosmonavty-pozdravili-zemlyan-s-yubileem-pervogo-poleta-cheloveka-v-kosmos.html

Российский экипаж МКС поздравил своих соотечественников и всех землян с Днем космонавтики. Подробнее - смотрите в видео

Ровно 60 лет назад советская ракета-носитель “Восток-1” доставила Юрия Гагарина на околоземную орбиту, таким образом он стал первым в истории человеком, оказавшимся в космическом пространстве.

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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Alex Shlamov
Первый полет в космос или Знают ли в Тбилиси, кем был Юрий Гагарин? - видео

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, отметившую 12 апреля как Международный день полета человека в космос.

Российский космонавт Олег Новицкий отметил, что тот полет Гагарина продемонстрировал неоспоримое превосходство советских технологий и сделал СССР первой космической державой.

К поздравлениям также присоединились космонавты Петр Дубров, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

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Теги:
наука, Юрий Гагарин, Роскосмос, Космос, Россия, Россия

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