Космонавты поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос

Российский экипаж МКС поздравил своих соотечественников и всех землян с Днем космонавтики. Подробнее - смотрите в видео

Ровно 60 лет назад советская ракета-носитель “Восток-1” доставила Юрия Гагарина на околоземную орбиту, таким образом он стал первым в истории человеком, оказавшимся в космическом пространстве.

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, отметившую 12 апреля как Международный день полета человека в космос.

Российский космонавт Олег Новицкий отметил, что тот полет Гагарина продемонстрировал неоспоримое превосходство советских технологий и сделал СССР первой космической державой.

К поздравлениям также присоединились космонавты Петр Дубров, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

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