Российские военные учения: кадры маневров на земле и в воздухе - видео

В апреле в России запланировано почти четыре тысячи различных военных учений. Смотрите в этом видео, что летчики искали в горах Кавказа и где они обнаружили субмарину условного противника. А также - как танкисты в Таджикистане умудрились попасть в цель за 70 секунд.