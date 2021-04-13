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Российские военные учения: кадры маневров на земле и в воздухе - видео

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video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0d/251445040.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210413/251445077/Rossiyskie-voennye-ucheniya-kadry-manevrov-na-zemle-i-v-vozdukhe---video.html

Российские военные проводят масштабные апрельские учения. Маневры проходят одновременно на разных полигонах России и в соседних странах. Подробнее - смотрите в видео

В апреле в России запланировано почти четыре тысячи различных военных учений. Смотрите в этом видео, что летчики искали в горах Кавказа и где они обнаружили субмарину условного противника. А также - как танкисты в Таджикистане умудрились попасть в цель за 70 секунд.

Теги:
Военные учения, Военные учения, Учения, Минобороны РФ, оборона, Россия, Россия

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