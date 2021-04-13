Российские военные учения: кадры маневров на земле и в воздухе - видео

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Российские военные проводят масштабные апрельские учения. Маневры проходят одновременно на разных полигонах России и в соседних странах. Подробнее - смотрите в видео
В апреле в России запланировано почти четыре тысячи различных военных учений. Смотрите в этом видео, что летчики искали в горах Кавказа и где они обнаружили субмарину условного противника. А также - как танкисты в Таджикистане умудрились попасть в цель за 70 секунд.