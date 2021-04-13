В России могут ограничить пользование Visa и Mastercard

Ограничения в отношении России используются целыми рядами государств, и это непредсказуемый процесс, отметил Песков

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard, передает РИА Новости.

У Пескова спросили, существует ли риск, что Россию отключат от Visa и Mastercard и это будет не решение РФ.

"Мы можем с уверенностью констатировать одно – что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", – ответил он на вопрос.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ видит большие перспективы в работе со своими иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.

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