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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В России могут ограничить пользование Visa и Mastercard

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210413/251450929/V-Rossii-mogut-ogranichit-polzovanie-Visa-i-Mastercard.html

Ограничения в отношении России используются целыми рядами государств, и это непредсказуемый процесс, отметил Песков

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard, передает РИА Новости.

У Пескова спросили, существует ли риск, что Россию отключат от Visa и Mastercard и это будет не решение РФ.

"Мы можем с уверенностью констатировать одно – что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", – ответил он на вопрос. 

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ видит большие перспективы в работе со своими иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.

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Темы:
Новости из России (1636)

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