Ответ НАТО: Россия перебрасывает войска на запад в ответ на угрозы НАТО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о внезапной проверке боеготовности войск Западного и Южного военных округов. Фрагмент выступления Шойгу на совещании в Североморске - смотрите в видео
Российский министр обороны уточнил, что ответные действия РФ связаны с угрожающей деятельностью НАТО. В качестве ответных мер на западные рубежи России перебросили две армии и три соединения ВДВ. Российские военные там тоже приступили к проведению учений. За первые три недели подразделения показали полную боеготовность. Но это не все, впереди еще две недели учений.