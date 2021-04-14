Ответ НАТО: Россия перебрасывает войска на запад в ответ на угрозы НАТО

Российский министр обороны уточнил, что ответные действия РФ связаны с угрожающей деятельностью НАТО. В качестве ответных мер на западные рубежи России перебросили две армии и три соединения ВДВ. Российские военные там тоже приступили к проведению учений. За первые три недели подразделения показали полную боеготовность. Но это не все, впереди еще две недели учений.