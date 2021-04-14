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Ответ НАТО: Россия перебрасывает войска на запад в ответ на угрозы НАТО

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210414/251460418/Otvet-NATO-Rossiya-perebrasyvaet-voyska-na-zapad-v-otvet-na-ugrozy-NATO.html

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о внезапной проверке боеготовности войск Западного и Южного военных округов. Фрагмент выступления Шойгу на совещании в Североморске - смотрите в видео

Российский министр обороны уточнил, что ответные действия РФ связаны с угрожающей деятельностью НАТО. В качестве ответных мер на западные рубежи России перебросили две армии и три соединения ВДВ. Российские военные там тоже приступили к проведению учений. За первые три недели подразделения показали полную боеготовность. Но это не все, впереди еще две недели учений. 

Теги:
Сергей Шойгу, Военные учения, Военные учения, Учения, НАТО, Россия, Россия

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