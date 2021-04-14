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Президент России Владимир Путин

Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Druzhynin
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210414/251460829/Putin-sdelal-vtoruyu-privivku-ot-koronavirusa.html

Российский лидер выразил надежду, что пандемия в скором времени отступит – в том числе благодаря вакцинации

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса, передает РИА Новости.

Глава России сообщил о своей вакцинации, обращаясь к участникам заседания попечительского совета Русского географического общества в среду.

"Прямо сейчас (...) я сделал вторую прививку. И надеюсь, что все будет хорошо. Ну, даже не то, что надеюсь – уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете тоже самое и последуете моему примеру", – сказал Путин.

Он выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции в скором времени отступит.

"Надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно распространяем", – сказал Владимир Путин.

Сертификат о вакцинации против COVID-19
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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После первой прививки, которую Путин сделал 23 марта, он чувствовал себя хорошо. На следующий день глава государства был на рабочем месте. 

В отличие от многих мировых лидеров, вакцинацию которых показывали в прямом эфире, российский президент решил в ходе процедуры не привлекать СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что его шеф не является сторонником вакцинации на камеру, учитывая, что он и так много делает для того, чтобы популяризировать прививку от коронавируса.

Какой именно вакциной прививали российского президента, не уточняется. Ранее глава государства рассказал, что только его врач знает, какая именно вакцина была введена.

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