В Кремле рассказали о деталях разговора Путина с Байденом

Накануне лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тон телефонного разговора президентов России и США был деловым, передает РИА Новости.

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Накануне лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор. Байден, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встретиться в третьей стране в ближайшие месяцы.

"Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени", — сказал Песков журналистам.

В ходе разговора Путин и его американский коллега затронули такие вопросы, как стратегическая безопасность и контроль над вооружениями, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.

Также стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Российский лидер изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию конфликта. Президента договорились дать указания соответствующим ведомствам проработать поднятые во время разговора проблемы.

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