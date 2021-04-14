19:05 14 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0709
  • 100 RUB4.4397
  • USD3.4235
Поиск
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Кремле рассказали о деталях разговора Путина с Байденом

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Россия
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/03/250786817.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210414/251461112/V-Kremle-rasskazali-o-detyalakh-razgovora-Putina-s-Baydenom.html

Накануне лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тон телефонного разговора президентов России и США был деловым, передает РИА Новости.

Австрия заявила о готовности стать площадкой для встречи Путина и Байдена>>

Накануне лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден по инициативе Вашингтона провели телефонный разговор. Байден, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встретиться в третьей стране в ближайшие месяцы.

"Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени", — сказал Песков журналистам.

В ходе разговора Путин и его американский коллега затронули такие вопросы, как стратегическая безопасность и контроль над вооружениями, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.

Также стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Российский лидер изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию конфликта. Президента договорились дать указания соответствующим ведомствам проработать поднятые во время разговора проблемы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
США, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Грузинский язык: история и интересные факты
Грузинский язык: история и интересные факты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться