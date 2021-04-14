Победители международного трека "Лидеров России" получат 1 млн руб и обучение

Цель проекта - привлечение высококвалифицированных кадров со всего мира, а также демонстрация открытости и преимуществ России для людей в других странах

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Победители четвертого конкурса "Лидеры России" в новом треке "Международный", помимо гражданства РФ, получат при победе солидные призы - миллион рублей, возможность обучения в российском вузе и повышение квалификации, сообщает РИА Новости.

В числе целей трека "Международный" - привлечение высококвалифицированных кадров со всего мира, демонстрация открытости и преимуществ России для людей в других странах, а также заинтересованности страны в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей.

Зарегистрироваться на трек могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне.

Старт регистрации на участие в треке дан в среду, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко.

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"Несколько недель назад на встрече президента и победителей конкурса одна из участниц вышла с предложением сделать отдельное направление для соотечественников за рубежом и для ребят (иностранцев - ред.), которые заканчивали российские вузы, президент идею поддержал... Все, кто попадут в финал, гарантированно получают постоянный вид на жительство и право работать в России, а все, кто победят, ускоренно получают гражданство РФ. Это, кстати, не отменяет и остальные призы, все, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе - миллион рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации, образование в российском вузе сохраняется", - сказал Кириенко на пресс-конференции.

По его словам, на момент запуска проекта конкурс был ориентирован только на российских граждан. Однако организаторы столкнулись с желанием соотечественников без российского гражданства, а также иностранцев - выпускников российских вузов, владеющих русским языком, также принять участие в "Лидерах России". Так, по данным Кириенко, около 93% участников за три года существования конкурса заявили, что хотели бы жить и работать в России.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого – создать социальные лифты для активных граждан страны. Так, за три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира, 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек.

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