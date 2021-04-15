"Пороховая бочка" НАТО: смогут ли Россия и Украина избежать войны? – видео

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Почему НАТО сначала наращивает военное присутствие у российских границ, а потом опасается реакции Москвы? И можно ли без войны решить конфликт с теми, кто постоянно нарушает договоренности? Смотрите видео
Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан в случае обострения конфликта на Украине. Это пообещал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом всю ответственность за последствия он возлагает на официальный Киев и его западных кураторов, в частности, НАТО. Альянс обвиняют в том, что его усилиями Украина превращается в "пороховую бочку".