15:35 15 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1177
  • 100 RUB4.5431
  • USD3.4432
Поиск
Россия

"Пороховая бочка" НАТО: смогут ли Россия и Украина избежать войны? – видео

Получить короткую ссылку
32 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Rutly / Минобороны России / Zvezda TV / press-service of the President of Ukraine
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0f/251470140.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210415/251470209/Porokhovaya-bochka-NATO-smogut-li-Rossiya-i-Ukraina-izbezhat-voyny---video.html

Почему НАТО сначала наращивает военное присутствие у российских границ, а потом опасается реакции Москвы? И можно ли без войны решить конфликт с теми, кто постоянно нарушает договоренности? Смотрите видео

Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан в случае обострения конфликта на Украине. Это пообещал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом всю ответственность за последствия он возлагает на официальный Киев и его западных кураторов, в частности, НАТО. Альянс обвиняют в том, что его усилиями Украина превращается в  "пороховую бочку".

Теги:
вооруженные конфликты, Конфликт, конфликты, Военные учения, Военные учения, НАТО, Украина, Украина, Россия, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
Протесты против Намахвани ГЭС: в центре Кутаиси опять митингуют жители Грузии
Протесты против Намахвани ГЭС: новый крупный митинг в центре Кутаиси - видео
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться