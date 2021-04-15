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#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210415/251475527/BIP-Fedor-Lukyanov-vse-o-sekretakh-mirovoy-politiki---video.html

В гостях нового выпуска #БИП​ - Федор Лукьянов, главный редактор журнала “Россия в глобальной политике” и преподаватель НИУ Высшей школы экономики

Федор Лукьянов знает все о тайнах мирового закулисья. В ходе передачи ее участники поговорили о протестах, Беларуси и Лукашенко и амбициях Турции.

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Есть ли в Вышке либералы? Умеет ли Москва менять режимы? Нужен ли России Донбасс? И кто круче - Чайковский или Моргенштерн, Михалков или Найшуллер. Об этом и многом другом - смотрите в выпуске.

Теги:
Эксперты, экспертное мнение, Экспертное мнение, Россия, Россия

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