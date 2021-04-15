"Турецкие Авиалинии" приостановили полеты в Россию

До первого июня этого года "Турецкие Авиалинии" будут осуществлять только специальные рейсы два раза в неделю

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Турция приостановила все полеты в Россию, говорится на официальной странице авиакомпании "Турецкие Авиалинии" (Türk Hava Yolları) в Twitter.

С 15 апреля до первого июня будут осуществляться только специальные рейсы два раза в неделю.

— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 14, 2021

​Ранее, 12 апреля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что Россия вводит запрет на чартерные перелеты из России в Турцию с 15 апреля. Официально причиной запрета стала эпидемиологическая ситуация в стране: в последние дни в Турции выявляют более 50 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Сообщалось, что сохраняются только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом.

Также ранее Роспотребнадзор включил Турцию в число стран, не рекомендованных для посещения российскими гражданами.