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Самолет Турецких авиалиний Turkish Airlines в тбилисском аэропорту

"Турецкие Авиалинии" приостановили полеты в Россию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210415/251477397/Turetskie-Avialinii-priostanovili-polety-v-Rossiyu.html

До первого июня этого года "Турецкие Авиалинии" будут осуществлять только специальные рейсы два раза в неделю

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Турция приостановила все полеты в Россию, говорится на официальной странице авиакомпании "Турецкие Авиалинии" (Türk Hava Yolları) в Twitter.

С 15 апреля до первого июня будут осуществляться только специальные рейсы два раза в неделю.

​Ранее, 12 апреля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что Россия вводит запрет на чартерные перелеты из России в Турцию с 15 апреля. Официально причиной запрета стала эпидемиологическая ситуация в стране: в последние дни в Турции выявляют более 50 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Сообщалось, что сохраняются только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом.

Также ранее Роспотребнадзор включил Турцию в число стран, не рекомендованных для посещения российскими гражданами.

Теги:
авиасообщение, Россия, Турция

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