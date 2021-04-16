Срок два месяца: МВД России призвало страны СНГ вывезти нелегалов

МВД России пригрозило нелегальным мигрантам, которые не покинут страну до 15 июня, санкциями вплоть до закрытия границ

ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik. Покинуть Россию попросили всех трудовых мигрантов из стран СНГ, которые находятся на территории РФ нелегально. Сделать это необходимо до 15 июня, передает РИА Новости.

Согласно официальной статистике МВД, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — из Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.

МВД России пригрозило нелегальным мигрантам, которые не покинут страну до 15 июня, санкциями вплоть до закрытия границ.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", — добавил Горовой.

Срок временного проживания мигрантов в России был продлен до 15 июня 2021 года указом президента России Владимира Путина. Решение было продиктовано условиями пандемии коронавируса.