Санкционный список США против РФ: кого не касаются ограничения - видео

Антироссийские санкции США назвали "мерами гегемона". Так новый пакет ограничений в сторону Москвы прокомментировали в Китае. Подробнее - смотрите в видео

В Пекине отметили, что это не только их мнение, но и мирового сообщества. И призвали Россию и Америку поговорить, вместо того чтобы обмениваться взаимными ограничениями.

Впрочем, российский МИД уже проанонсировал неизбежные ответные меры Вашингтону.

"На чью разведку" нужно работать, чтобы не попасть в санкционный список США? И что Байден предложил Путину обсудить этим летом? Смотрите видео.