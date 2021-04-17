Санкционный список США против РФ: кого не касаются ограничения - видео

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Антироссийские санкции США назвали "мерами гегемона". Так новый пакет ограничений в сторону Москвы прокомментировали в Китае. Подробнее - смотрите в видео
В Пекине отметили, что это не только их мнение, но и мирового сообщества. И призвали Россию и Америку поговорить, вместо того чтобы обмениваться взаимными ограничениями.
Впрочем, российский МИД уже проанонсировал неизбежные ответные меры Вашингтону.
"На чью разведку" нужно работать, чтобы не попасть в санкционный список США? И что Байден предложил Путину обсудить этим летом? Смотрите видео.