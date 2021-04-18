20:10 18 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС

Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года и построит свою станцию

© photo : NASA
Россия
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210418/251498944/Rossiya-vyydet-iz-proekta-MKS-s-2025-goda-i-postroit-svoyu-stantsiyu.html

Модули МКС выработали ресурс, станция будет работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества должны определиться в ходе переговоров, заявили в "Роскосмосе"

ТБИЛИСИ, 18 апр – Sputnik. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Модули МКС выработали ресурс, станция будет работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе переговоров, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

© photo : Roscosmos / Ivan Vagner
В России задумались об отказе от участия в работе МКС

"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции – 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения. Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Также уточняется, что РФ будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.

Теги:
МКС, Роскосмос, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари после страшного пожара - фото
Нас не догонят! Как жираф Липа радуется приходу весны
Жираф Липа радуется приходу весны - умилительное видео
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться